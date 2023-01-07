Количество пострадавших при столкновении поездов в метро Мехико достигло 23

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В результате столкновения двух поездов в метро Мехико пострадало 23 пассажира. Об этом в субботу, 7 января, сообщил министр общественной безопасности Омар Гарсия Арфуч.

— По поручению главы правительства Клаудии Шейнбаум мы обновили список госпитализированных, указав имена пострадавших и куда они были переведены, — отметил он.

В список входит 23 местных жителя в возрасте от 16 до 93 лет. В настоящее время движение поездов на участке приостановили. Также прокуратура начала расследование инцидента, пишет РИА Новости.

Об инциденте сообщила в этот же день мэр города Клаудия Шейнбаум. По ее словам, авария произошла на третьей линии метрополитена между станциями Potrero и La Raza. Сотрудники экстренных служб города уже вытащили всех людей из вагона поезда.

Еще одна катастрофа в Мексике произошла в мае 2021 года на юго-востоке столицы. Метромост вместе с поездом обрушился в районе станций «Оливос» и «Тесонко». В посольстве Российской Федерации сообщили, что данных о пострадавших при обрушении метромоста россиянах нет.