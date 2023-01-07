Два поезда столкнулись в метро Мехико

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Два поезда столкнулись в метро в Мехико. Об этом в субботу, 7 января, сообщила мэр города Клаудия Шейнбаум.

Инцидент произошел на третьей линии метрополитена между станциями Potrero и La Raza. Причины произошедшего уточняются.

— На место прибыли экстренные службы. Главы МВД, министерства гражданской безопасности, комплексного управления рисками и директор метрополитена направляются на место происшествия, — написала Шейнбаум в Twitter.

В результате пострадало 16 человек, еще один человек погиб. Сотрудники экстренных служб города уже вытащили всех людей из вагона поезда.

Накануне в Мексике задержали наркобарона Овидио Гусмана Лопеса. В результате задержания в городе Кульякане в штате Синалоа произошли уличные столкновения, 250 автомобилей были угнаны, несколько людей погибли. Местным жителям рекомендовали не покидать дома, а в учебных заведениях отменили все занятия.

По данным губернатора Рубена Рочи Мойи, в результате столкновений погибли 10 человек, не менее 29 были ранены.