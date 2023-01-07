Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два поезда столкнулись в метро Мехико

Лейла Алиева
В мире
Два поезда столкнулись в метро Мехико
Фото: Pixabay

Два поезда столкнулись в метро в Мехико. Об этом в субботу, 7 января, сообщила мэр города Клаудия Шейнбаум.

Инцидент произошел на третьей линии метрополитена между станциями Potrero и La Raza. Причины произошедшего уточняются.

— На место прибыли экстренные службы. Главы МВД, министерства гражданской безопасности, комплексного управления рисками и директор метрополитена направляются на место происшествия, — написала Шейнбаум в Twitter.

В результате пострадало 16 человек, еще один человек погиб. Сотрудники экстренных служб города уже вытащили всех людей из вагона поезда.

Накануне в Мексике задержали наркобарона Овидио Гусмана Лопеса. В результате задержания в городе Кульякане в штате Синалоа произошли уличные столкновения, 250 автомобилей были угнаны, несколько людей погибли. Местным жителям рекомендовали не покидать дома, а в учебных заведениях отменили все занятия.

По данным губернатора Рубена Рочи Мойи, в результате столкновений погибли 10 человек, не менее 29 были ранены.

Мексика Метро Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте