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Отоларинголог Русецкий предупредил об опасности искривленной перегородки носа

Араз Салехов
Общество
Отоларинголог Русецкий предупредил об опасности искривленной перегородки носа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Из-за искривленной носовой перегородки у человека могут быть головные боли, апноэ и гайморит. Об этом рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой оториноларингологии ЦГМА управления делами президента РФ Юрий Русецкий.

— Исправлять перегородку нужно обязательно в том случае, если это искривление сопровождается какими-то функциональными проблемами. Например, мешает дышать, вызывает частые простудные заболевания, синусит (за счет блокирования пазух), головные боли, храп, синдром обструктивного апноэ сна, — поделился он.

Перегородка, по словам врача, является очень важной структурой, которая делит носовую полость пополам. В качестве первого признака сильно искривленной перегородки специалист отметил затрудненное носовое дыхание. Кроме того, у человека ноздри могут дышать по-разному: одна хуже, другая лучше, цитирует Русецкого «Москва 24».

Пластический хирург Рамир Теуников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как выбрать хорошего специалиста по ринопластике. По его словам, в первую очередь надо обратить внимание на фото до и после процедуры, чтобы определить, делает ли хирург нормальную анатомию носа. Теуников подчеркнул, что нос на фотографии не должен иметь полулунную форму и вздернутый кончик — должны быть соблюдены все необходимые пропорции.

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