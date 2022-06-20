Как выбрать хорошего специалиста по ринопластике

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Пластика носа (ринопластика) является одной из самых популярных операций. Однако, по статистике, результатами так называемой первичной ринопластики недовольна большая часть пациентов, среди которых есть и знаменитости. Известно, что к повторной пластике прибегали такие звезды как Дженнифер Энистон, Приянка Чопра, Белла Хадид, Блейк Лайвли и многие другие. Получить отличные результаты ринопластики и избежать повторного вмешательства, безусловно, поможет правильный выбор специалиста. Об этом «Вечерней Москве» рассказал пластический хирург Рамир Теуников.

— Существует несколько подходов к решению этого вопроса. Традиционно мы выбираем врача по отзывам знакомых или прямым их рекомендациям. Это то, что мы называем сарафанным радио. Но если среди знакомых никто к пластическим хирургам до этого не обращался, то выбор придется делать самостоятельно. И здесь важно обращать внимания не только на отзывы в интернете и социальных сетях, но и в обязательном порядке посмотреть работы специалиста, которые есть у него на сайте и в тех же социальных сетях, — пояснил врач.

По его словам, в первую очередь надо обратить внимание на фото до и после процедуры, чтобы определить, делает ли хирург нормальную анатомию носа. Теуников подчеркнул, что нос на фотографии не должен иметь полулунную форму и вздернутый кончик — должны быть соблюдены все необходимые пропорции.

— Нос состоит из костной и хрящевой частей. Задача специалиста сбалансировать костно-хрящевую часть для того, чтобы нос от корня к кончику имел плавное возвышение. Также не стоит забывать, что в женском профиле должен присутствовать плавный надкончиковый изгиб. Оцените угол колумеллы до верхней челюсти: у женщин он должен составлять 95–115 градусов, у мужчин — до 90 градусов. Это те показатели, которые говорят о том, что нос имеет нормальную анатомию. Если рассматривать такой нос в анфас, он должен плавно расходиться к кончику. В профиль он не должен сильно выдаваться за границы лица. При этом не должен быть приплюснутым, — подчеркнул Теуников.

Врач также отметил, что кончик носа должен быть круглой формы, так как в нормальной анатомии он скругленный.

— Колумелла должна плавно возвышаться к кончику носа и повторять угол крыла носа. Выступать за пределы носа она может всего на 2–3 миллиметра. Кончик должен быть умеренного объема, а крылья — напоминать равносторонний треугольник. Когда мы смотрим работы специалиста, то должны оценивать все вышеперечисленные моменты, — рассказал хирург.

Помимо этого, он порекомендовал обратить внимание на то, что говорит хирург на первой консультации.

— Специалист должен уметь общедоступным языком донести всю необходимую информацию по поводу операции. Пациент после беседы должен четко понимать, что его будет ждать, включая и период реабилитации, который после первичной ринопластики занимает около одного года, после вторичной — порядка двух лет. Также он должен обратить внимание на то, что пластика носа не устраняет асимметрию лица, если таковая у пациента присутствует, — заключил Теуников.