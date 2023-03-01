СМИ: Расчлененное тело пресс-секретаря городского суда нашли в Петропавловске-Камчатском

Фото: СК РФ

Расчлененное тело пресс-секретаря городского суда нашли в Петропавловске-Камчатском. Об этом в среду, 1 марта, сообщил ИА «Кам 24» со ссылкой на краевое управление следственного комитета России.

38-летний Дмитрий Арбугаев пропал ночью с 22 на 23 февраля. По словам друзей, мужчина пошел в гости к приятелю после чего не выходил на связь. Близкие пресс-секретаря написали заявление о розыске. В поисках участвовали волонтеры и полицейские, осматривали окрестности, но результата не было.

Голову и тело мужчины удалось найти сегодня в микрорайоне Сероглазка посреди улицы Невельского в частном секторе. По данным информагентства, у правоохранительных органов пока нет уверенности в том, что смерть мужчины носит криминальный характер. Вероятнее всего, тело было обезглавлено и повреждено животными, передает ИА «Кам 24».

21 января Расчлененное тело мужчины обнаружили в лесополосе у станции метро «Прокшино». Уточняется, что найти удалось лишь ноги, таз и позвоночник.