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Роскомнадзор запретил передачу платежных документов в Telegram и Whatsapp с 1 марта

Араз Салехов
Общество
Роскомнадзор запретил передачу платежных документов в Telegram и Whatsapp с 1 марта
Фото: shutterstock

Передача платежных документов и персональных данных для ряда организаций с 1 марта запрещена в мессенджерах Telegram и Whatsapp. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

— Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров (принадлежащих иностранным лицам информационных систем и программ для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются для обмена сообщениями исключительно между их пользователями, при котором отправитель определяет получателей сообщений и не предусматривается размещение интернет-пользователями общедоступной информации в интернете), — говорится в сообщении.

Также под запрет попали следующие сервисы: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema, Viber и WeChat, сообщает сайт Роскомнадзора.

Еще в январе 2022 года появилась информация о возможном ограничении передачи платежной информации в мессенджере Telegram. Так, в России с 1 марта начали действовать поправки к закону «Об информации», согласно которым иностранным мессенджерам запрещено подключать службы денежных переводов. Также структурам, выполняющим «государственное задание», запретят пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

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