Дом из трех корпусов по реновации возведут на Алтуфьевском шоссе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, Алтуфьевское шоссе, 51А Карта всех событий

В столичном районе Алтуфьево собираются построить дом из трех корпусов по программе реновации. Об этом в среду, 1 марта, сообщила председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

— Специалисты устроят проезды, тротуары, открытые плоскостные стоянки, установят опоры освещения и малые архитектурные формы, оборудуют детские и спортивные площадки, места для отдыха. Также будут разбиты газоны, высажены деревья и кустарники, — сказала она.

В новостройке обустроят 1373 квартиры — 612 однокомнатных, 562 двухкомнатные и 199 трехкомнатных. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, объект будет расположен по адресу Алтуфьевское шоссе, владения 51 и 53.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман 1 марта заявил, что свыше 40 тысяч столичных семей из 647 домов переехали или начинают переселение в рамках программы реновации. Наибольшее количество москвичей стали обладателями новых квартир на юго-востоке города — 5,9 тысячи семей, на севере — 4,8 тысячи семей, на западе — 4,7 тысячи семей.

Накануне депутат Мосгордумы Александр Козлов рассказал, что столичная программа реновации дала возможность в 2022 году предоставить новое жилье 37 тысячам горожан. В 2022 году в столице подобрали 35 участков, на которых появится свыше 700 тысяч квадратных метров нового комфортного жилья.