Врач Мухина предупредила об опасности кетогенной диеты

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Кетогенная диета стала модным трендом, однако без соблюдения определенных правил она может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Кетогенная диета подразумевает низкоуглеводный способ питания с минимальным количеством белка и повышенным потреблением жира.

В этом случае люди отказываются от хлеба, сладостей, выпечки, крахмалистых овощей, фруктов, круп. Но нельзя забывать, что понижение потребления углеводов до нуля вызывает отсутствие инсулина в крови.

Такая диета запрещена при наличии сахарного диабета, при болезнях желчного пузыря, заболеваниях почек, поджелудочной железы, атеросклерозе.

Такой тип питания в любом случае не должен быть долгосрочным, передает Life.ru.

Диетолог Михаил Орехов в свою очередь рассказал, что люди, сидящие на диете, часто предпочитают варить или тушить продукты, но это не лучшие способы приготовления пищи. Особенно полезными, с точки зрения диетолога, являются наиболее быстрые способы готовки, среди которых первое место занимает гриль, а второе — запекание, передает ФАН.

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