Суп и сон без одежды: топ-5 способов похудеть к лету без диет и спорта

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Многие мечтают обрести фигуру мечты, не прикладывая особых усилий. По данным некоторых ученых, сбрасывать лишний вес можно даже во сне. Какие еще необычные способы позволят сохранять стройность? «Вечерняя Москва» совместно со «СМИ 2» собрала самые интересные методы.

Сон без одежды

По данным американских исследователей, при понижении комнатной температуры с 24 до 19 градусов выработка бурого жира в организме у человека усиливается на десять процентов. Эксперты уверяют, что процесс похудения протекает быстрее, если бурый жир активно выделяется, ведь именно он отвечает за расщепление жира. А для этого нужны соответствующие температуры в комнате и отсутствие одежды во время ночного отдыха. Впрочем, в некоторых научных статьях отмечается, что это всего лишь теория.

А еще сон без одежды улучшает качество кожи. Человеческий эпителий содержит большое количество сальных и потовых желез, а также волосяных фолликул, которые выделяют пот и кожное сало. А сон в обнаженном виде ускоряет работу этих желез и, благодаря понижению температуры тела, ускоряет метаболизм кожи, тем самым улучшая ее состояние.

Качественный отдых и вода

Соблюдение гигиены сна поможет снизить потребление лишних калорий. По словам эндокринолога и кандидата медицинских наук Зухры Павловой, отдых должен занимать не менее семи часов в сутки. При этом в постель желательно ложиться не позже 23:00. Это позволит уменьшить количество ежедневного потребления лишних калорий примерно до 380.

Также рекомендуется ежедневно пить побольше простой воды. Эксперт особенно отметила, что за несколько минут до приема пищи следует выпивать не больше одного стакана, а основной массив жидкости нужно принимать равномерно в течение дня. Это позволит избежать разбавления желудочного сока.

Первые блюда

Диетологи уверяют, что без правильного питания даже самый качественный сон и обильное питье не позволят получить идеальные пропорции тела. Например, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург считает, что супы позволяют уменьшить потребление калорий и насыщают организм не меньше, чем вторые блюда.

— Суп сравнительно низкокалориен относительно вторых блюд. При этом он достаточно сытный. Когда человек включает в питание суп, у него калорийность питания снижается, — сказал диетолог.

Он уточнил, что сочетание пищи и жидкости в супах не раздражает стенки желудка и легче усваивается организмом. Специалист рекомендует употреблять крупяные, молочные, рыбные и мясные супы.

Недозрелые бананы

Недозрелые бананы богаты так называемым резистентным крахмалом. Он питает микроорганизмы, которые подавляют аппетит, и приводят к более эффективному окислению жиров, говорится в «Журнале питания» (The Journal of Nutrition).

Некоторые исследования показали, что замена всего пяти процентов дневных углеводов источником резистентного крахмала может увеличить сжигание жира после еды на 30 процентов. Кроме того, употребление бананов позволяет снизить уровень холестерина и помогает телу быстрее сжигать жир. Это происходит благодаря холину и витамину В, который действует непосредственно на гены, вызывающие накопление жира в области живота.