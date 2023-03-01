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Специалисты департамента городского имущества столицы ежедневно консультируют около тысячи человек

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Специалисты департамента городского имущества столицы ежедневно консультируют около тысячи человек
Фото: pixabay.com

Около тысячи человек ежедневно консультируют по жилищным вопросам специалисты департамента городского имущества столицы. Об этом в среду, 1 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Прием жителей по вопросам, связанным с программой реновации, ведется и в окружных отделах департамента городского имущества. Так, специалисты, работающие в центрах и приемных, консультируют ежедневно, — сказал он.

В данный момент в столице функционирует 45 центров по информированию граждан. В ведомстве можно узнать о получении экземпляра договора с выпиской из Росреестра и получении ключей от новой квартиры. Кроме того, участникам реновации стали доступны электронные услуги благодаря сервису «Помощь при переезде в рамках программы реновации», передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 40 тысяч столичных семей из 647 домов переехали или начинают переселение в рамках программы реновации. Наибольшее количество москвичей стали обладателями новых квартир на юго-востоке города — 5,9 тысячи семей, на севере — 4,8 тысячи семей, на западе — 4,7 тысячи семей.

Жилье Максим Гаман Москва Реновация
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