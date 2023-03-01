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Термально-оздоровительный комплекс построят в Новой Москве

Араз Салехов
Город
Термально-оздоровительный комплекс построят в Новой Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  

В Новой Москве построят термально-оздоровительный комплекс площадью более четырех тысяч квадратных метров. Об этом в среду, 1 марта, заявил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— В ТиНАО удалось создать конкурентоспособные условия для развертывания и ведения любого бизнеса. Объем привлеченных инвестиций превысил отметку в 3,15 триллиона рублей. В основе развития ТиНАО — следование принципам комплексного формирования присоединенных территорий, — рассказал он.

Стоимость объекта составит 600 миллионов рублей, его возведут в жилом комплексе «Скандинавия». Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в оздоровительном комплексе будет работать хилинг-центр с авторскими оздоровительными программами, термальная спа-зона и многое другое.

15 февраля председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и паркингом в Бутырском районе. Уточняется, что проект реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы столицы.

14 февраля глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что Комитет выдал разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с двумя бассейнами в районе Гольяново. По его словам, специалисты комитета оформили всю необходимую документацию, поэтому застройщик уже может приступать к работам на площадке.

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