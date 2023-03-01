Функция оплаты парковки в Москве появилась в «Яндекс. Картах»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В приложении «Яндекс. Карты» появилась возможность оплаты парковки в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе компании в среду, 1 марта.

Для оплаты стоянки водителям достаточно встать на парковку и нажать на соответствующий значок на карте. Средства автоматически спишутся с парковочного счета. Если автомобилист завершил стоянку досрочно, то разница вернется обратно на баланс.

Новая система работает в приложениях для Android и iOS. При этом оплата пока не доступна на парковках, закрытых шлагбаумами.

22 февраля начали свою работу пять перехватывающих парковок у станций метро «Шипиловская» и «Новокосино». Они были открыты после благоустройства. На объектах обновили необходимое оборудование и асфальт, установили дополнительное освещение и новые ограждения.

С 1 марта сплошные и прерывистые линии рядом с тротуарами, которые запрещают водителям останавливаться или парковать автомобиль, теперь не будут действовать. Какие еще нововведения ждут автолюбителей в начале весны — в материале «Вечерней Москвы».