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Степан Орлов: Хаб на «Рижской» станет ключевым узлом обновленной транспортной системы Москвы

Араз Салехов
Город
Степан Орлов: Хаб на «Рижской» станет ключевым узлом обновленной транспортной системы Москвы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Обновление транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рижская» позволит сделать его ключевым узлом новой транспортной системы столицы. Об этом в среду, 1 марта, сообщил заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов.

— Проект обновления ТПУ на «Рижской» — это пример реализации такого комплексного подхода. Сюда станут прибывать пассажиры Московских центральных диаметров — действующего МЦД-2, будущих МЦД-3 и МЦД-4, а также двух станций метро. Здесь можно будет сделать удобную пересадку и двигаться дальше, — отметил он.

По словам парламентария, этот проект особенно значим для районов Мещанский, Алексеевский и Марьина Роща, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В минувший четверг, 23 февраля, мэр города Сергей Собянин сообщил о масштабном обновлении ТПУ «Рижская». ТПУ сделает передвижение по городу гораздо удобнее более чем для 200 тысяч жителей столичных районов Мещанский, Алексеевский и Марьина Роща.

В начале февраля стало известно о появлении 29 ТПУ в городе до конца 2024 года. На сегодняшний день строительство ведется на девяти площадках, а для семи уже готовится градостроительная документация.

Мосгордума Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Москва
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