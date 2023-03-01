Андрей Бочкарев: 28 старых домов полностью расселены в феврале 

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В феврале текущего года полностью расселены 28 домов по программе реновации, в них проживало порядка 5 тысяч человек. Об этом в среду, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Больше всего домов — шесть — расселены в Юго-Западном административном округе. Пять — в Восточном и Северном. В ЮВАО расселилось четыре дома, — сказал он.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, с начала года расселено 44 дома во всех административных округах за исключением ЗелАО.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, отметил, что реализация программы реновации способствует комплексному развитию Москвы. На освободившихся территориях появятся досуговые, культурные, рекреационные и общественно-деловые активности.

Свыше 40 тысяч столичных семей из 647 домов переехали или начинают переселение в рамках программы реновации. Наибольшее количество москвичей стали обладателями новых квартир на юго-востоке города — 5,9 тысячи семей, на севере — 4,8 тысячи семей, на западе — 4,7 тысячи семей.