Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра

Фото: Telegram / ГУ МЧС России по Сахалинской области

На курильском вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс высотой 2,5 километра. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.

— Утром 1 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от островной группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 километра, — говорится в сообщении.

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Распространение шлейфа произошло в северном направлении на расстояние свыше пяти километров. В Telegram-канале «ГУ МЧС России по Сахалинской области» добавили, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, звонков и жалоб от людей не поступало.

В прошлом месяце на курильском вулкане Эбеко зафиксировали пепловый выброс на высоту два километра. Как уточняется, распространение шлейфа произошло в северном направлении.

В ноябре прошлого года был назван самый опасный камчатский вулкан. Так, наибольшую опасность представляет Авачинский вулкан. Профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ Павел Плечов отметил, что извержения этого вулкана происходят довольно редко, но он расположен близко сразу к нескольким городам — Петропавловску-Камчатскому, Вилючинску и Елизову.