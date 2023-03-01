Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра

Араз Салехов
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра
Фото: Telegram / ГУ МЧС России по Сахалинской области

На курильском вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс высотой 2,5 километра. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.

— Утром 1 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от островной группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 километра, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / РИА Новости

Распространение шлейфа произошло в северном направлении на расстояние свыше пяти километров. В Telegram-канале «ГУ МЧС России по Сахалинской области» добавили, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, звонков и жалоб от людей не поступало.

В прошлом месяце на курильском вулкане Эбеко зафиксировали пепловый выброс на высоту два километра. Как уточняется, распространение шлейфа произошло в северном направлении.

В ноябре прошлого года был назван самый опасный камчатский вулкан. Так, наибольшую опасность представляет Авачинский вулкан. Профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ Павел Плечов отметил, что извержения этого вулкана происходят довольно редко, но он расположен близко сразу к нескольким городам — Петропавловску-Камчатскому, Вилючинску и Елизову.

Южные Курилы Вулканы Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте