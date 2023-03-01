Собянин: «Московское долголетие» объединяет более 500 тысяч москвичей

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На сегодняшний день проект «Московское долголетие» объединяет больше 500 тысяч человек старшего возраста. Об этом в среду, 1 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Проекту «Московское долголетие» пять лет. За эти годы он поменял жизнь многих москвичей старшего поколения к лучшему: помог исполнить их мечты молодости, найти друзей и даже обрести смысл жизни, развеяв стереотипы о возрасте, — сказал он.

Собянин в своем Telegram-канале уточнил, что сейчас в центре действует 39 направлений для всестороннего развития.

Также глава города поздравил москвичей с пятилетием проекта «Московское долголетие». Участниками проекта могут стать москвичи старшего возраста: женщины от 55 лет и мужчины с 60 лет.

В минувший понедельник, 27 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новые мероприятия «Московского долголетия» привлекут больше горожан старшего поколения и позволят расширить возможности участников проекта. Масштабным событием проекта стали съемки собственного киномюзикла, премьера которого пройдет 1 марта в столичных кинотеатрах.