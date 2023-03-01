Эксперты назвали пять правил для счастливой кошачьей жизни

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Зеленоградский приют для безнадзорных животных ко Всемирному дню кошек подготовил пять правил для счастливой жизни питомца. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Здоровье

Здоровье является важным элементом счастливой жизни животного. Здоровый образ жизни питомца невозможен без ежегодной комплексной вакцинации. Также ветеринарные врачи рекомендуют проходить осмотр животного раз в полгода. Кроме того, купать кошку советуют не чаще трех раз в год.

Правильное питание

Сбалансированное питание положительно влияет на здоровье и настроение кошки. Оно должно зависеть от активности, наличия хронических заболеваний, возраста и времени года. Разобраться с правильным питанием поможет ветеринарный врач.

Безопасность

Для безопасности питомца необходимо установить на окна москитные сетки или сетки-«антикошки». Также важно удостовериться, что в квартире нет открытых проводов, которые домашнее животное может прогрызть. Кроме того, стоит убедиться, что в помещении нет ядовитых растений.

Общение и игры

Домашние кошки являются хищниками, которым от природы полагается охотиться. Эту потребность легко можно удовлетворить, организовав игры.

Свобода перемещения

Необходимо обеспечить домашнему животному свободу перемещения во всех направлениях. Кошки очень любят перепрыгивать с конструкции на конструкцию и забираться наверх.

Каждой счастливой кошке нужен хороший хозяин. Небольшому столичному приюту для животных необходима помощь. «Вечерняя Москва» рассказывает о мурлыкающих обитателях, которые ищут дом.