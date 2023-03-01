Нижегородцы стали реже хранить сбережения в валюте

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Валютные сбережения нижегородцев сократились почти в два раза за прошлый год. Об этом NewsNN рассказали в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

По данным на 1 января 2023 года, объем иностранной валюты, размещенный нижегородцами в банках, составил 39,4 миллиарда рублей. В 2021 году этот показатель составлял 72,7 миллиарда рублей.

Сотрудники банка также сообщили, что число потребительских кредитов снизилось в регионе почти на 30 процентов.

Экономист и аналитик Александр Разуваев рассказал «Вечерней Москве», что сложно спрогнозировать, будут ли меняться курсы доллара и евро в конце февраля или начале марта. Более конкретные прогнозы можно сделать на лето, когда, скорее всего, евро будет слабее доллара.