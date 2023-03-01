Столичного пенсионера до смерти забили молотком и спрятали тело в поле

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции раскрыли жестокое убийство московского пенсионера, которое произошло в мае 2022 года. Об этом стало известно в среду, 1 марта.

Долгое время 65-летний житель столицы числился пропавшим без вести после того, как с заявлением об этом в полицию обратился знакомый пенсионера. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов вышли на след двух 21-летних москвичей, причастных к исчезновению гражданина.

В ходе допроса один из них признался, что 18 мая 2022 года он поссорился с мужчиной в гараже в городе Подольске, после чего несколько раз ударил пенсионера по голове молотком. От полученных травм пожилой москвич скончался на месте. Для сокрытия преступления молодые люди вывезли и закопали тело погибшего в поле недалеко от города.

При проверке показаний останки пенсионера были обнаружены, сообщил «МК».

Другое убийство произошло на северо-востоке столицы. Двое рабочих делали ремонт в квартире, но поссорились во время распития спиртного. В результате один из них избил другого молотком, облил его горючей жидкостью и поджег.