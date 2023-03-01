«Распродадут по кусочкам»: как Украина будет расплачиваться с Западом за вооружения

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В Соединенных Штатах призвали Украину самой платить за поставляемые ей вооружения. Что кроется за этим заявлением и когда официальный Киев начнет рассчитываться с долгами, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог, военный волонтер Алексей Живов.

Напомним, на недавних слушаниях в Конгрессе помощник главы Пентагона Селест Уолландер заявила, что Украине «следует начать приобретать военные средства», а также самостоятельно «планировать собственные расходы на оборону и на все остальное».

По мнению Живова, слова Уолландер можно интерпретировать двояко. С одной стороны, Штаты таким образом могут показывать, что они постепенно дистанцируются от конфликта на Украине. С другой — это может быть элементом военной пропаганды, нацеленной на то, чтобы Россия поверила в намерение западных стран выйти на путь переговоров.

— Через такие «переговоры» Украина получит очередной шанс на перевооружение и изменение баланса сил, который сейчас, очевидно, в пользу России. Подобную карту Запад уже разыгрывал в ходе стамбульских переговоров в марте, — поясняет политолог.

Кроме того, собеседник «ВМ» уверен, что Украина в любом случае не способна платить по долгам. Бюджет страны на 70 процентов состоит из внешних заимствований и испытывает рекордный дефицит (в бюджете на 2023 год дефицит составил 38 миллиардов долларов — прим. «ВМ»).

— По сути, Украина — это страна-банкрот, — говорит Живов. — Как только прекратятся боевые действия, Киеву придется объявлять банкротство по всем своим долговым обязательствам и распродавать страну по кусочкам: государственные активы, месторождения и так далее. Что, кстати, отчасти уже сейчас происходит.

С начала СВО страны Запада выделили на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине свыше 150 миллиардов долларов. Почти треть этой суммы пошла на военные нужды, доля США по этой линии — 24,2 миллиарда долларов.