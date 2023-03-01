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«Блестящий результат»: Песков назвал строительство БКЛ в Москве гигантским проектом

Араз Салехов
Общество
«Блестящий результат»: Песков назвал строительство БКЛ в Москве гигантским проектом
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Запущенная президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метро является гигантским проектом. Об этом в среду, 1 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Сегодня большой день для Москвы: открытие БКЛ Московского метрополитена. Титаническая работа проделана, гигантский проект, эффективнейшая работа города Москвы и московского правительства. Блестящий результат, — сказал он.

Песков напомнил, что БКЛ станет самым большим подземным «кольцом» в мире, сообщает ТАСС.

Глава страны совместно с мэром столицы открыли движение по всей БКЛ. Путин поучаствовал в открытии БКЛ в режиме видеоконференции.

Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция. 1 марта в работу ввели девять новых станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Дмитрий Песков Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
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