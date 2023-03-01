Названо число петербургских пар, которые планируют сыграть свадьбу 23.03.2023

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Жители и гости Северной столицы подали 352 заявления о заключении брака на красивую дату — 23 марта 2023 года. Об этом сообщили в петербургском комитете по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Сообщается, что 38 заявлений подано на регистрацию во дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной, передает издание «Невские новости».

За прошлую неделю в Белгородской области свадьбу сыграли 150 пар. В трех из них женихам и невестам исполнилось по 60 лет. Больше всего невест было в возрасте от 25 до 29 лет, а женихов — от 18 до 24 лет, передает Nation news.

ЗАГСы Москвы смогут поженить больше пар в красивую дату 23 июля 2023 года. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.