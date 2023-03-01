Сергей Собянин сообщил, что на всех станциях БКЛ пять дней можно бесплатно входить в метро

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 марта, объявил о бесплатном пятидневном проезде для всех вошедших в метро на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ).

— Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство. В течение 5 дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным, — об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

В среду, 1 марта, президент России Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по всей БКЛ. Глава государства поучаствовал в открытии БКЛ в режиме видеоконференции. Российский лидер назвал Большое кольцо очень нужным для города проектом, который был реализован благодаря руководству столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным.

1 марта в работу ввели девять новых станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».