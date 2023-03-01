Сергей Собянин сообщил, что на всех станциях БКЛ пять дней можно бесплатно входить в метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 марта, объявил о бесплатном пятидневном проезде для всех вошедших в метро на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ).
— Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство. В течение 5 дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным, — об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.
В среду, 1 марта, президент России Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по всей БКЛ. Глава государства поучаствовал в открытии БКЛ в режиме видеоконференции. Российский лидер назвал Большое кольцо очень нужным для города проектом, который был реализован благодаря руководству столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным.
1 марта в работу ввели девять новых станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».
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Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Рижская / Фото: РИА Новости
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Печатники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Кленовый бульвар / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Текстильщики / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Нагатинский затон / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Каширская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
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Варшавская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
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Каховская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
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Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Марьина Роща. / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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ЦСКА / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Петровский парк / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Савеловская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Шелепиха / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Хорошевская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Деловой центр / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Авиамоторная / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Нижегородская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Лефортово / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Электрозаводская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Аминьевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Проспект Вернадского / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Новаторская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Мичуринский проспект / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Зюзино / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Терехово / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Воронцовская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Мневники / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Народное ополчение / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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