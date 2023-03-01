Собянин: Ввод БКЛ метро улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и области

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Открытие Большой Кольцевой линии (БКЛ) метро улучшило транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и области. Об этом в среду, 1 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Одно из главных преимуществ БКЛ: улучшение транспортного обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и Московской области, — написал глава города в своем Telegram-канале.

В среду, 1 марта, президент России Владимир Путин и мэр открыли движение по всей БКЛ. Глава государства поучаствовал в открытии БКЛ в режиме видеоконференции. Российский лидер назвал Большое кольцо очень нужным для города проектом, который был реализован благодаря руководству столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным.

В Москве открыли все станции БКЛ метро. Как новая транспортная артерия изменит жизнь в столице — в материале «Вечерней Москвы».