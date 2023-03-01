Преподаватель РАНХиГС Щербаков рассказал, какие профессии сможет заменить искусственный интеллект

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Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков рассказал, какие профессии нейросеть не сможет заменить, а кому стоит опасаться искусственного интеллекта.

— Действительно, многие программы могут заменить человека, в частности, подвержены негативному влиянию дизайнеры и журналисты, — отметил профессор.

По его словам, есть предположения, что в будущем ИИ будет справляться с написанием текстов или созданием логотипов быстрее, чем мозг.

Щербаков добавил, что на сегодняшний день артистов и актеров возможно заменить искусственным интеллектом, однако это будет видно. Но прогресс не стоит на месте, возможно, в будущем нейросеть сможет заменить настоящих людей на экране, передает «Радио 1».

В столице активно развиваются медицинские технологии с искусственным интеллектом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столицы Юрий Васильев.