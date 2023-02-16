Московский врач Васильев рассказал о работе ИИ в медицине

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице активно развиваются медицинские технологии с искусственным интеллектом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столицы Юрий Васильев.

— Мы проводим оценку точности алгоритмов, анализируем совместно с разработчиками выявленные расхождения между заключением сервиса и врача, передаем обратную связь от рентгенологов. Наша команда продолжит создавать условия для развития комплексных сервисов, чтобы на одном изображении нейросеть находила признаки сразу нескольких заболеваний, — поделился он.

В этом году ожидается появление комплексных решений по различным анатомическим областям и модальностям — сейчас столичным врачам доступен сервис по анализу КТ-исследований органов грудной клетки, он находит признаки восьми патологий. Московский эксперимент позволяет сохранить человеческий ресурс, не тратя его на рутинные измерения, подытожил Васильев.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на сегодняшний день технологии компьютерного зрения выявляют патологии по 19 направлениям лучевых исследований, а к концу года их станет более 50. При этом лучевая диагностика является не единственным направлением, в котором нейросети помогают медикам. В поликлиниках работает Система поддержки принятия врачебных решений, с помощью которой было поставлено уже свыше девяти миллионов предварительных диагнозов.