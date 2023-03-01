Автоэксперт Лыткин объяснил изменения в правилах дорожного движения

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О том, как реагировать на новые ПДД и какие из них еще находятся в разработке, рассказал главный эксперт национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин.

Эксперт посоветовал всем автомобилистам внимательно изучить обновленные правила, так как там есть нюансы, с которыми водители могут сталкиваться ежедневно. Среди них есть, например, изменение в ПДД по круговому движению.

Лыткин уточнил, что один из самых спорных моментов, с которым может столкнуться автомобилист, это знак парковки. В новых правилах появились цветовые различия между платной — синей, и бесплатной — белой. Однако разметка до сих пор обновлена еще не везде.

Кроме того, в ПДД были внесены правила езды на электросамокатах, сегвеях и моноколесах. Теперь мобильные средства передвижения нормативно закреплены на дороге, передает «Радио 1».

Целый перечень изменений и нововведений для водителей вступил в силу с 1 марта 2023 года. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще нововведения ждут автолюбителей в начале весны.