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Приметы и советы

Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

Евгений Белоусов
В мире
Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО
Фото: Pixabay

Финский парламент одобрил внесенный правительством законопроект о вступлении страны в НАТО. Об этом стало известно в среду, 1 марта.

За одобрение соглашения проголосовали 184 депутата, семь отсутствовали, еще один парламентарий предпочел воздержаться. Финальную точку со стороны Финляндии в ратификации заявки по вступлению в Североатлантический альянс поставит президент страны Саули Ниинисте, передает РИА Новости.

Во время недавней встречи с президентом Польши Анджеем Дудой президент США Джо Байден рассказал, что предупреждал российского лидера Владимира Путина о возможном вступлении Финляндии в альянс.

О намерении Финляндии вступить в НАТО без Швеции 24 января заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Однако он отметил, что пока рано говорить о подобном решении.

В начале 2023 года отношения Турции и Швеции начали резко ухудшаться. После серии скандальных акций в шведской столице Анкара открыто заявила, что о поддержке вступления скандинавской страны в НАТО не может идти и речи.

Почему страны конфликтуют, чего хочет каждая из сторон и чем это может закончиться — в материале «Вечерней Москвы».

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