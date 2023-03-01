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Минпромторг сообщил об отсутствии решения о продаже активов Volkswagen в России

Евгений Белоусов
Экономика
Минпромторг сообщил об отсутствии решения о продаже активов Volkswagen в России
Фото: Pixabay

Окончательное решение о продаже завода автоконцерна Volkswagen в Калужской области пока не принято. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

— На данном этапе прорабатываются различные сценарии дальнейшего развития завода Volkswagen в Калуге, — говорится в сообщении.

Так, в качестве одного из возможных вариантов рассматривается продажа активов «Фольксваген Груп Рус» третьей стороне. До этого сообщалось, что основным претендентом на покупку завода Volkswagen в Калуге является дилерский центр «Авилон», передает ТАСС.

Иногда в автомобилях выходят из строя разнообразные электронные системы. Кроме того, после ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего софта, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях.

«ВМ» также выяснила, на покупке каких автомобилей можно сэкономить. Несмотря на отмену льготного кредита, у автолюбителей сохранились возможности выгодно приобрести машину.

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