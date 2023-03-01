Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский будет уничтожен в случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Об этом в среду, 1 марта, сообщил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism.

— Если Украина атакует Приднестровье, это меняет все. (При таком сценарии. — прим. «ВМ») Зеленский покойник, — поделился мнением эксперт.

Он также предположил, что уже через двое суток после подобного шага со стороны украинского военно-политического руководства Зеленский «умрет», а вместе с ним «исчезнет» президентский дворец, а также здания Верховной рады и Минобороны Украины.

По информации российского оборонного ведомства, Украина активизировала подготовку к вторжению в ПМР. Как заявили в Минобороны, рядом с украинско-приднестровской границей наблюдается большое скопление личного состава и военной техники ВСУ.

Также в министерстве сообщили, что Киев в ближайшее время рассчитывает осуществить провокацию, которая направлена против Приднестровья.