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Министр транспорта Греции Караманлис подал в отставку после аварии на железной дороге

Евгений Жуков
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Министр транспорта Греции Караманлис подал в отставку после аварии на железной дороге
Фото: Unsplash

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис заявил об уходе в отставку со своего поста после катастрофы пассажирского поезда неподалеку от города Лариса, в результате которой погибли по меньшей мере 40 человек. Текст его заявления привела газета Kathimerini.

— Я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта. Я считаю своим долгом сделать это как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за бесконечные ошибки греческого государства и политической системы, — заявил Караманлис.

Он также добавил, что за последние несколько лет его команда приложила максимальное количество усилий для улучшения «реальности», однако этого оказалось недостаточно. Караманлис признался, что после подобной катастрофы невозможно продолжать жить так, будто ничего не было, говорится в материале.

Столкновение поездов произошло незадолго до полуночи 28 февраля в районе греческого населенного пункта Эвангелизмос около города Лариса. Три вагона пассажирского поезда перевернулись, возник пожар.

Поезд следовал из Афин в Салоники. Отмечается, что столкновение было сильным: пассажирский поезд двигался на полной скорости.

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