Трехдневный траур объявили в Греции после столкновения двух поездов

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В Греции объявили трехдневный траур после железнодорожной катастрофы, случившейся около полуночи 28 февраля. Об этом в среду, 1 марта, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

По словам официального представителя пожарной службы Греции Василиса Вартакоянниса, в столкновении грузового и пассажирского поездов в Греции погибли 36 человека.

— Подтвержденное количество погибших на данный момент выросло до 36 человек. Госпитализированы 66 человек, в том числе шестеро в реанимацию, — цитирует его телеканал EPT.

Столкновение поездов произошло незадолго до полуночи 28 февраля в районе греческого населенного пункта Эвангелизмос около города Лариса. Три вагона пассажирского поезда перевернулись, возник пожар. Поезд следовал из Афин в Салоники. Отмечается, что столкновение было сильным: пассажирский поезд двигался на полной скорости.

Позже появилось видео с места столкновения двух поездов в Греции. На кадрах видно, что от поездов идет большое количество дыма. Также заметны серьезные последствия повреждений составов. На месте происшествия работает множество машин полиции, пожарных и скорой помощи.

Глава местной федерации машинистов Костас Генидуниас назвал возможную причину столкновения двух поездов в Греции. Он уточнил, что катастрофа с поездами в Греции могла произойти из-за поломки систем контроля движения и сигнализации.