Поврежденные вагоны и столбы дыма: появилось видео с места столкновения двух поездов в Греции

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В Сети появилось видео с места столкновения грузового и пассажирского поездов в Греции.

На кадрах видно, что от поездов идет большое количество дыма. Также заметны серьезные последствия повреждений составов. На месте происшествия работает множество машин полиции, пожарных и скорой помощи.

Столкновение поездов произошло незадолго до полуночи 28 февраля в районе греческого населенного пункта Эвангелизмос около города Лариса. Три вагона пассажирского поезда перевернулись, возник пожар. Поезд следовал из Афин в Салоники. Отмечается, что столкновение было сильным: пассажирский поезд двигался на полной скорости.

Изначально сообщалось о 15 погибших при столкновении поездов.

Позже официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис сообщал, что в результате инцидента погибли 26 человек, госпитализированы 85 граждан. Также 25 человек находились в тяжелом состоянии. Правительство распорядилось открыть отделения для приема раненых в больницах городов Катерини, Лариса и военный госпиталь в Афинах. Министр здравоохранения Танос Плеврис выехал на место аварии.

На текущий момент количество погибших увеличилось до 32.