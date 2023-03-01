Число погибших при столкновении двух поездов в Греции увеличилось до 32

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Число погибших в столкновении грузового и пассажирского поездов в Греции увеличилось до 32 человек. Об этом в среду, 1 марта, сообщил официальный представитель пожарной службы Василис Вартакояннис.

— На текущий момент обнаружено 32 погибших и 85 раненых, — цитирует его телеканал ERT.

Столкновение поездов произошло незадолго до полуночи 28 февраля в районе греческого населенного пункта Эвангелизмос около города Лариса. Три вагона пассажирского поезда перевернулись, возник пожар. Поезд следовал из Афин в Салоники. Отмечается, что столкновение было сильным — пассажирский поезд двигался на полной скорости.

Изначально сообщалось о 15 погибших при столкновении поездов.

Позже Вартакояннис сообщал, что в результате инцидента погибли 26 человек, госпитализированы 85 граждан. Также 25 человек находились в тяжелом состоянии. Правительство распорядилось открыть отделения для приема раненых в больницах городов Катерини, Лариса и военный госпиталь в Афинах. Министр здравоохранения Танос Плеврис выехал на место аварии.