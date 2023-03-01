Названа возможная причина столкновения двух поездов в Греции

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Катастрофа с поездами в Греции могла произойти из-за поломки систем контроля движения и сигнализации. Об этом в среду, 1 марта, заявил глава местной федерации машинистов Костас Генидуниас.

По его словам, электронные системы не работают годы, а управление движением ведется в основном по радио, сообщает РИА Новости.

Столкновение поездов произошло незадолго до полуночи 28 февраля в районе греческого населенного пункта Эвангелизмос около города Лариса. Три вагона пассажирского поезда перевернулись, возник пожар. Поезд следовал из Афин в Салоники. Отмечается, что столкновение было сильным: пассажирский поезд двигался на полной скорости.

Жертвами трагедии стали 32 человека. Официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис сообщил, что в инциденте пострадали 85 человек. Правительство распорядилось открыть отделения для приема раненых в больницах городов Катерини, Лариса и военный госпиталь в Афинах. Министр здравоохранения Танос Плеврис выехал на место аварии.

Позже появилось видео с места столкновения двух поездов в Греции. На кадрах видно, что от поездов идет большое количество дыма. Также заметны серьезные последствия повреждений составов. На месте происшествия работает множество машин полиции, пожарных и скорой помощи.