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Рыбакам-любителям запретят вывозить из Астраханской области более 20 килограммов улова

Полина Пашкина
Общество
Рыбакам-любителям запретят вывозить из Астраханской области более 20 килограммов улова
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

С 1 марта рыбаки-любители смогут вывозить из Астраханской области не более 20 килограммов выловленной рыбы.

Мера направлена на восстановление популяции воблы. Принятое решение поможет предотвратить хищническое истребление рыбы, подчеркнул глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.

Ограничение внедрили перед началом сезона ловли воблы. Согласно новым правилам рыболовства в Астраханской области, суточная норма на одну рыбалку составляет 10 килограммов.

Если турист останется в регионе на два и более дней, величина его улова не должна превышать 20 килограммов, передает ТАСС.

В Москве и Подмосковье любители рыбалки могут воспользоваться 45 местами для бесплатной рыбной ловли. Еще на 21 территории предусмотрена возможность платной рыбалки.

Места, где можно получить лучший улов, обозначены на специальной карте рыбака. Помимо адресов, на ней указано, какую рыбу можно поймать в конкретном водоеме.

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