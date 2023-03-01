Обвиняемой в двойном убийстве паре вынесли приговор в Москве

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Московский городской суд вынес приговор мужчине и женщине, обвиняемым по ряду тяжких преступлений, в том числе по двойному убийству. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 1 марта.

Судом установлено, что 24 февраля 2022 года 33-летний мужчина распивал у себя дома алкоголь вместе с соседями. В какой-то момент хозяин квартиры поссорился с гостями и убил их.

После этого мужчина рассказал о произошедшем своей 31-летней сожительнице, которая помогла ему скрыть факт преступления. Для этого пара спустя четыре дня вынесла тела соседей и сожгла их, после чего мужчина ограбил квартиру убитых и сдал ценности в ломбард.

Мужчину и женщину удалось задержать на вокзале, когда они пытались уехать из столицы. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц», «Укрывательство преступления» и «Пособничество в совершении кражи и кража с незаконным проникновением в жилище в крупном размере».

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, женщине — в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

1 марта сотрудники полиции раскрыли жестокое убийство московского пенсионера, которое произошло в мае 2022 года. Долгое время 65-летний житель столицы числился пропавшим без вести после того, как с заявлением об этом в полицию обратился знакомый пенсионера.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов вышли на след двух 21-летних москвичей, причастных к исчезновению гражданина.