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Суд о подделке документов по делу об убийстве Дугиной начнется в Туле 6 марта

Евгений Жуков
Происшествия
Суд о подделке документов по делу об убийстве Дугиной начнется в Туле 6 марта
Фото: t.me/dplatonova

Пролетарский районный суд Тулы назначил на понедельник, 6 марта, предварительное заседание по делу в отношении Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, которые обвиняются в подделке документов, использованных для организации убийства журналистки Дарьи Дугиной. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Кроме того, в этот же день в отношении Кузнецова планируется избрание меры пресечения. Пока неизвестно, в каком формате пройдет заседание: будет ли оно закрытым или открытым.

В пресс-службе отметили, что оба фигуранта дела обвиняются по статье УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение», передает ТАСС.

Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь на 21 августа 2022 года в Подмосковье. Журналистка погибла от взрыва, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» на заминированном автомобиле. «Вечерняя Москва» собрала подробности о трагедии.

Позже стало известно, что подготовка и исполнение убийства были осуществлены украинскими спецслужбами. По версии следствия, исполнительницей стала Наталья Вовк.

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