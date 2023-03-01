Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Маршрут КМ «Метро «Каховская» — «Метро «Каширская» закроется со 2 марта

Евгений Жуков
Город
Маршрут КМ «Метро «Каховская» — «Метро «Каширская» закроется со 2 марта
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Со 2 марта временный автобусный маршрут КМ «Метро «Каховская» — «Метро «Каширская» больше не работает. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Там также рассказали, что станции московского метрополитена «Варшавская» и «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) возобновили свою работу.

— Пользуйтесь Большой кольцевой линией, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Маршрут КМ «Метро «Каховская» — «Метро «Каширская» закроется со 2 марта Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта принял участие в открытии движения по всей БКЛ. Глава города назвал открытие линии историческим событием не только для метро, но и для всей столицы.

По словам главы городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в связи с этим событием были улучшены 12 маршрутов наземного городского транспорта в районе новых станций. Например, было существенно сокращено время в пути за счет уменьшения интервалов движения автобусов и электробусов. Кроме того, транспорт стал подъезжать ближе к метро.

Транспорт Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте