Маршрут КМ «Метро «Каховская» — «Метро «Каширская» закроется со 2 марта
Со 2 марта временный автобусный маршрут КМ «Метро «Каховская» — «Метро «Каширская» больше не работает. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Там также рассказали, что станции московского метрополитена «Варшавская» и «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) возобновили свою работу.
— Пользуйтесь Большой кольцевой линией, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта принял участие в открытии движения по всей БКЛ. Глава города назвал открытие линии историческим событием не только для метро, но и для всей столицы.
По словам главы городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в связи с этим событием были улучшены 12 маршрутов наземного городского транспорта в районе новых станций. Например, было существенно сокращено время в пути за счет уменьшения интервалов движения автобусов и электробусов. Кроме того, транспорт стал подъезжать ближе к метро.