Остановку «Метро «Авиамоторная» для ряда автобусов перенесли ближе к метро

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, метро Авиамоторная Карта всех событий

Остановку «Метро «Авиамоторная» для ряда автобусов перенесли на 150 метров ближе к седьмому выходу. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 1 марта.

— С 1 марта остановка «Метро «Авиамоторная» для автобусов м6, 59, 440, 759 и 987 на Авиамоторной улице переносится на 150 метров ближе к выходу 7, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Благодаря переносу остановки, как уточняется, пассажиры смогут быстрее пересаживаться на Калининскую линию.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал это историческим событием не только для метро, но и для всей столицы.

Как уточнил глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, в связи с этим были улучшены 12 маршрутов наземного городского транспорта в районе новых станций.

Например, было существенно сокращено время в пути за счет уменьшения интервалов движения автобусов и электробусов. Кроме того, транспорт стал подъезжать ближе к метро.

Подробнее о том, как выглядят новые станции БКЛ и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».