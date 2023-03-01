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Режиссер Кустурица попал в больницу с переломом ноги

Евгений Жуков
В мире
Режиссер Кустурица попал в больницу с переломом ноги
Фото: АГН Москва

Сербского режиссера, лауреата Каннского кинофестиваля Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги. Об этом стало известно в среду, 1 марта.

— Эмир Кустурица сломал ногу, неудачно упал на льду в Сербии, завтра его планируют прооперировать. На кинофестивале он будет работать в гипсе, — передает слова людей из окружения режиссера ТАСС.

В начале прошлого месяца Кустурица заявил о планах снять три фильма по произведениям русского писателя Николая Гоголя. По словам режиссера, в первую очередь из произведений Гоголя его интересуют «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Коляска», а также «Сорочинская ярмарка».

Такой выбор Кустурица объяснил тем, что в перечисленных трудах «представлены фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии».

В ноябре 2022 года Кустурица стал новым президентом международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Власти региона выразили надежду на то, что с новым президентом фестиваля начнется новый этап развития мероприятия.

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