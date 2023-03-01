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С 1 марта остановка «Рижский вокзал» в Москве заработала в обе стороны

Евгений Силаев
Город
С 1 марта остановка «Рижский вокзал» в Москве заработала в обе стороны
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Рижский вокзал Карта всех событий

С 1 марта остановка «Рижский вокзал» снова работает в обе стороны для ряда автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Изменения затронут автобусы, следующие по маршрутам м2, т14, 903, с585 и н9. Однако остановка «2-й Крестовский переулок» больше не работает, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Автобусную остановку «Метро «Авиамоторная» 1 марта перенесли ближе к метро. Теперь пассажирам стало удобнее добираться до седьмого входа в станцию.

В связи с открытием БКЛ были улучшены 12 маршрутов наземного городского транспорта в районе новых станций. Например, было существенно сокращено время в пути за счет уменьшения интервалов движения автобусов и электробусов. Кроме того, транспорт стал подъезжать ближе к метро.

Подробнее о том, как выглядят новые станции БКЛ и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».

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