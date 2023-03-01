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Bloomberg: Тиньков попросил власти Великобритании снять с него санкции

Евгений Белоусов
В мире
Bloomberg: Тиньков попросил власти Великобритании снять с него санкции
Фото: roscongress / Елена Игнатьева

Предприниматель, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков попросил МИД Великобритании исключить его из санкционного списка страны. Об этом в среду, 1 марта, сообщает агентство Bloomberg.

— Снятие с меня санкций было бы справедливым, — сказал Тиньков.

В ответ на обращение бизнесмена министерство заявило, что не комментирует индивидуальные санкции. Тем не менее каждое физическое или юридическое лицо, попавшее под ограничения, имеет право оспорить это решение.

Но для этого есть вполне четкий юридический путь, приводит ответ британского министерства Bloomberg.

Весной 2022 года власти Великобритании ввели санкции против 59 юридических и физических лиц, среди которых оказались глава «Сбербанка России» Герман Греф, первый заместитель председателя правления «Сбера» Лев Хасис и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков.

Осенью Тиньков решил отказаться от гражданства России. К публикации в социальных сетях он прикрепил фото, на котором изображена справка о выходе из гражданства. Позже пост был удален.

«Тинькофф банк» объявлял о намерениях отказаться от использования «именного» бренда. В организации напомнили, что «Тинькофф» в настоящее время является вторым крупнейшим частным банком в России по количеству активных розничных клиентов.

Санкции Великобритания Олег Тиньков
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