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Музей Победы 3 марта запустит бесплатную «Школу вожатых»

Евгений Силаев
Город
Музей Победы 3 марта запустит бесплатную «Школу вожатых»
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

3 марта в Музее Победы стартуют бесплатные семинары в рамках «Школы вожатых». Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Пройти обучение смогут молодые люди от 18 до 23 лет. Занятия будут проходить по понедельникам и пятницам с 18:00 до 20:00.

Вести семинары будут опытные педагоги Детского клуба Музея Победы. Будущим вожатым объяснят особенности детской психики в разном возрасте, основы работы с детьми, игротехнику, конфликтологию и другие дисциплины.

Полученные знания могут пригодиться специалистам в дальнейшей работе. Слушатели получат специальный сертификат, а лучших пригласят на работу в городской летний клуб для детей и подростков «Лето Побед», рассказала директор детского клуба Мария Гуменюк. Работа в клубе может засчитываться как летняя студенческая практика.

3 марта в Музее Победы начнет работу «Открытый лекторий». Он станет подготовкой к запланированному на 27 апреля «Диктанту Победы».

В период с 28 февраля по 3 марта в Музее Победы запланированы восемь открытых уроков для школьников. Ребятам расскажут о жизни выдающихся конструкторов, изобретении лазера, о современных комплексах противоракетной обороны и многом другом.

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