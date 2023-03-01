Участок Новосходненского шоссе закрыли для проезда до конца года

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Новосходненское шоссе Карта всех событий

Участок Новосходненского шоссе будет закрыт для движения до 31 декабря. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 1 марта до 31 декабря будет закрыт для движения участок Новосходненского шоссе от пересечения с Машкинским шоссе до остановки общественного транспорта «Монумент», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также с 12 мая до 31 декабря будут недоступны от трех до шести полос на участке Ленинградского шоссе, говорится в Telegram-канале.

Одна полоса для движения транспорта будет закрыта на участке Госпитального переулка от Малой Почтовой улицы с 4 марта по 20 апреля.

Отмечается, что в данном районе будет организовано одностороннее движение транспорта. Подобные ограничения связаны с запланированным проведением работ по восстановлению инженерных сетей.

4 марта автомобилисты не смогут проехать по участку Большого Николопесковского переулка с 00:01 до 05:00. Движение по нему перекроют для проведения киносъемок.