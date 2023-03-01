В Белоруссии показали видео с исправным российским самолетом ДРЛО А-50
Белорусское телевидение показало кадры с исправным самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России.
Фрагмент эфира опубликован Министерством обороны Белоруссии. На видеозаписи в Telegram-канале ведомства можно увидеть, что базирующийся на аэродроме Мачулищи под Минском самолет А-50 не имеет каких-либо повреждений.
Ранее в белорусских и российских СМИ появились сообщения о якобы повреждении данного воздушного судна.
В ходе совещания с руководителями силовых ведомств 27 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости принятия мер в случае проявления агрессии на границе республики. Он также поручил представителям силового блока оценить ситуацию вокруг страны.
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что никаких инцидентов с применением огнестрельного оружия на белорусско-украинской границе 26 февраля не было. По его словам, подобная информация не соответствует действительности.