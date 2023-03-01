Начальник станции греческого города Лариса признал вину в столкновении поездов

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Арестованный начальник станции города Лариса признал свою вину в крушении двух поездов. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

— Я совершил ошибку и отправил пассажирский поезд по тому же пути, что и грузовой, идущий из Катерини, — заявил начальник станции.

Уточняется, что мужчина вступил в должность месяц назад, ранее он работал в Организации железных дорог Греции OSE. В отношении него возбудили уголовное дело о нарушении безопасности перевозки, повлекшим гибель нескольких человек.

За данной преступление предусматривается наказание в виде лишения свободны от 10 лет до пожизненного заключения. При этом следствие продолжается, передает ERT.

Столкновение поездов произошло незадолго до полуночи 28 февраля в районе греческого населенного пункта Эвангелизмос около города Лариса. Три вагона пассажирского поезда перевернулись, после чего возник пожар. Поезд следовал из Афин в Салоники.

Жертвами произошедшего стали 32 человека. Официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис сообщил, что при инциденте пострадали 85 человек.

По словам главы местной федерации машинистов Костаса Генидуниаса, трагедия могла произойти из-за поломки систем контроля движения и сигнализации.