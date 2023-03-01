«Наш образ империи зла рушится?»: Захарова высмеяла выводы США по «гаванскому синдрому»

Фото: МИД РФ

Созданный США образ России как «империи зла» постепенно рушится. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления разведсообщества США о «гаванском синдроме».

— То есть получается, что наш образ «империи зла» рушится на глазах? — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что несколько лет подряд руководство США возлагали вину за «пытки» американских дипломатов на Россию.

В этот же день газета Washington Post сообщила, что американские разведслужбы считают маловероятной версию причастности какой-либо страны, в том числе России, к случаям так называемого «гаванского синдрома».

«Гаванским синдромом» называют совокупность ряда неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом. Впервые эти симптомы наблюдались у некоторых сотрудников посольств США и Канады на Кубе в ноябре 2016 года.

В ноябре 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву предупредил «о последствиях» для России, если американские спецслужбы посчитают ее ответственной за «гаванский синдром» у дипломатов США.