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Более 14 фильмов представит онлайн-кинотеатр Музея Победы бесплатно в марте

Лейла Алиева
Город
Более 14 фильмов представит онлайн-кинотеатр Музея Победы бесплатно в марте
Фото: Unsplash

В онлайн-кинотеатре Музея Победы состоится 15 бесплатных кинопоказов в марте. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

В Международный женский день, 8 марта, зрителям представят советскую картину «Валентина» Глеба Панфилов, а 21 марта — художественную картину «Большая поэзия». Также в Международный день театра, 27 марта, пройдет показ драмы «Успех» о судьбе молодого режиссера.

К 80-летию освобождения Ржева, 3 марта, пользователям покажут кинокартину «Ржев 1942. Первый летний успех», подготовленный командой историков, а к годовщине уничтожения деревни Хатынь – один из самых страшных фильмов о войне, драму «Иди и смотри» Элема Климова.

3 марта в Музее Победы начнутся бесплатные семинары в рамках «Школы вожатых». Слушатели получат специальный сертификат, а лучших пригласят на работу в городской летний клуб для детей и подростков «Лето Побед», а работа в клубе может засчитываться как летняя студенческая практика.

В этот же день в Музее Победы начнет работу «Открытый лекторий», который станет подготовкой к запланированному на 27 апреля «Диктанту Победы».

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