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МИД ФРГ оставил на усмотрение Украины включение Крыма в мирное соглашение

Лейла Алиева
В мире
МИД ФРГ оставил на усмотрение Украины включение Крыма в мирное соглашение
Фото: Pixabay

Украина должно сама принять решение о включении условий по Крыму в мирный договор. Об этом в четверг, 2 марта, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

— Украинский президент говорит, что Крым принадлежит Украине. И в конце концов, мы поддерживаем Украину в ее правах на самооборону, но это — территория Украины, — отметила она.

Киев должен самостоятельно решить, что будет включать в себя мирное соглашение, и Германия не станет диктовать Украине что делать со своей страной, заключила Бербок в

Президент США Джо Байден также заявил, что Вашингтон оставляет за Украиной право самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускает, что сразу вернуть Крым не удастся. Однако само возвращение полуострова Байден посчитал возможным.

В свою очередь депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Ивлев напомнил, что Крым был присоединен к России демократическим путем. Это подтверждают цифры голосования на референдуме, который провели в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

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